La mitologia secondo Amoroso

La mitologia secondo Elisabetta Amoroso. La scrittrice spezzina presenterà oggi pomeriggio alle 17.30 al circolo anziani di via Corridoni 7 il suo libro "Tuta colpa del fato – Odissea nello strazio", pubblicato dalla Gd Edizioni con le illustrazioni di Vittorio Lippi. Si riderà e si ripercorranno gli intrecci che segnarono l’antichità con una ‘guida’ d’eccezione: la professoressa Cinzia Forma, che dialogando con la Amoroso presenterà i contenuti del libro creando un filo conduttore tra gli estratti dal volume e le opere classiche. L’autrice riproporrà una formula ormai consueta per gli eventi legati alla sua produzione, a cavallo con il teatro: interverranno durante l’evento gli attori Silvia Arfaioli, Enrica Lombardi, Roberto Di Maio, e Giovanni Tabacchiera, che regaleranno, sulla scia dei tanti dialoghi presenti in questa rilettura moderna di una mitologia che non stanca mai, una rappresentazione agli spettatori.