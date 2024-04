La Miller Pickers giovedì al Terminus

Musica dal vivo al Terminus Cafè giovedì sera. Il lounge bar di via Paleocapa 7 ospita, dalle 20, la Millet Pickers Jazz Band, un gruppo che nasce nel 2022 all’interno del laboratorio musicale delle ex scuole elementari del Favaro. Il nome richiama la zona di residenza della band, Migliarina, e da qui ‘millet pickers’, ossia i raccoglitori di miglio, un rimando ai campi di cotone del Sud degli Stati Uniti e ai cotton pickers. La punta di diamante è Pietro Borrini, clarinettista della storica Original Sprugolean Jazz Band’, celebre formazione di Dixieland e Jazz della tradizione già attiva dagli anni ’60. Insieme a lui Paolo Zuccotti al trombone, Massimo Costa alla chitarra, Lorenzo Cimiraglia al banjo, Carlo Aimini al contrabbasso e Roberto Imparato alla washboard. L’ensemble si caratterizza per le sonorità che richiamano New Orleans, la culla del jazz, e l’hot jazz, il dixieland, gli spiritual ed il blues, in un lungo viaggio che riporta gli spettatori all’inizio del secolo scorso grazie ad un repertorio traditional jazz di quasi cento anni fa. Info: 0187 713210.