La memoria reinventata dal cantore

Si intitola "Bombe, trombe e canunà" il nuovo libro di Massimo Pesucci (nella foto). Il cantore del dialetto sarzanese è tornato in gran forma e ha finalmente ripreso la sua brillante attività di scrittore di storie e ricordi di una città che non c’è più ma che per questo deve essere saldamente impressa nella memoria anche grazie all’uso del dialetto e il ricordo di aneddoti e episodi del passato. Il libro, ironico, divertente ma con qualche spunto di malinconia come nello stile di Massimo Pesucci, racconta storie di cacciatori un pò... sfortunati. La presentazione ufficiale del nuovo lavoro, presentato dal professor Cavallini alla presenza degli amministratori comunali, è in programma domani, giovedì, alle18 nella sala consigliare del Comune di Sarzana e sarà aperto a tutti.