La maratona delle idee al traguardo. Premiati i tre progetti innovativi

L’unione dei Comuni spezzini ha come obiettivo il sostegno dei giovani nella creazione di idee e lo sviluppo di competenze imprenditoriali e della proposta di soluzioni innovative. Si chiama Timer il progetto che ha come capofila l’amministrazione comunale di Spezia realizzato in collaborazione con altri 11 Comuni del territorio: Bolano, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, Lerici, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Santo Stefano Magra, Sarzana e Vezzano Ligure. Inoltre hanno aderito come partner: Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carispezia, Ufficio Scolastico Regionale-Ambito territoriale della Spezia, Fondazione Promostudi, Fondazione Its e Isforcoop. L’iniziativa, dopo una serie di incontri in tutta la provincia con più di 200 giovani tra i 18 e i 35 anni, è arrivata al traguardo con la “maratona di idee” Ideathon e il lancio della “Call for Ideas”. L’Ideathon si è concluso nelle giornate dell’8 e 9 novembre organizzate alla Mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso” e ha visto la partecipazione di gruppi di ragazzi che hanno lavorato per dare vita a progetti innovativi in risposta a una serie di sfide lanciate dagli organizzatori. I temi affrontati erano tutti legati a questioni cruciali per il futuro della Spezia: soluzioni per migliorare la qualità della vita degli over 60, accoglienza turistica sostenibile e innovativa, modelli di business sostenibili, cibo e benessere come opportunità d’impresa, idee per rendere la città più attrattiva per i giovani e valorizzazione del patrimonio marittimo.

I tre progetti valutati dalla giuria di esperti come i più meritevoli si sono aggiudicati un assegno da 600 euro, uno stage di 1 mese presso Wylab e buoni acquisto online del valore di 50 euro per ogni membro del gruppo.

Il team composto da Thomas Bianchi e Maria Cristina Troncone, con il progetto “Blink the Game”, si è aggiudicato il 1° posto. proponendo l’organizzazione di eventi legati al mondo del gaming, realizzazione di giochi legati al territorio in modo da poter includere persone di ogni età. Al secondo 2 posto “ Wi-fire” di Jan Franco Mancosu, Valentino Conti, Alessio Romagnoli, Mathis Capriglione, Alessandro Bruni con il progetto di un estintore innovativo che mira a prevenire l’insorgere di potenziali incendi e ottimizzare la manutenzione degli estintori. Terzi invece Daniele Franco Mastropietro, Pietro Bongi, Diana Rinaldi con il loro progetto “Go-out”, una piattaforma per partecipare ad esperienze sportive all’aria aperta in maniera più semplice e soddisfacente nel rispetto dell’ambiente.