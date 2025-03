’La luna sott’acqua’, il film al Sivori

Erto è sopravvissuto eppure non esiste più. A raccontare la storia del paese risparmiato dall’onda del Vajont, è il film ‘La luna sott’acqua’ di Alessandro Negrini, che domani, alle 21, lo presenterà al cinema Sivori (salita Santa Caterina 54r a Genova, info allo 010 5532054), in un incontro moderato da Letizia Lodi, storica dell’arte e curatrice al ministero della Cultura. Erto è il paese risparmiato dall’onda del Vajont che il 9 ottobre 1963, il giorno della tragedia in cui morirono 1917 persone, lo sovrastò per infrangersi qualche chilometro più in là, a Longarone. Nonostante sia sopravvissuto intatto, fu dichiarato inabitabile costringendo i duemila abitanti ad andarsene. Di questi, un centinaio tornarono ad occupare le loro case illegalmente, con un atto di resistenza che ha permesso a Erto di continuare a esistere. ‘La luna sott’acqua’ è una favola onirica ma altrettanto reale: il film che si dipana nell’arco di 10 anni, durante i quali Alessandro Negrini ha frequentato Erto per raccontare le vite degli ertani.