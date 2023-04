La Loggia compie 20 anni Specchio dei cambiamenti

Era un’altra Spezia, quando aprì i propri battenti: via Mazzolani al civico 32, una traversa di corso Cavour in cui, probabilmente, molti non erano mai stati prima. Ebbene, in poco tempo il passaggio divenne cosa all’ordine del giorno: dall’ora dell’aperitivo al dopocena, uno dei primi locali nel cuore di una città che si stava finalmente svegliando, capace di attirare persone e divertire. Finalmente un posto accogliente, finalmente un punto di riferimento: ecco la Loggia de’ Banchi, nuova meta dei giovani spezzini. Capace, in netto anticipo sui tempi, di scatenare anche le polemiche sulla malamovida: le minacce delle secchiate d’acqua da parte dei residenti che non riuscivano a dormire erano all’ordine del giorno, ma nulla a confronto di quello che sarebbe poi dilagato nel cuore della Spezia. Poi si sono susseguite gestioni diverse, visioni diverse, approcci diversi ma sempre col sorriso.

Ed ecco le generazioni iniziare a darsi il cambio, perché quando un locale compie 20 anni l’avvicendamento è cosa naturale: tanti sguardi, sorrisi, storie diverse sono passati da lì, dai suoi interni ed esterni, compresa la piazzetta di fronte piena in un baleno. Prima un’enclave, poi una in mezzo a molti, ma mai una dei tanti: la Loggia è sempre stata la Loggia. Perché non li ha battuti solo sul tempo, ma anche per identità e personalità: dal farsi una partita a un gioco da tavola al partecipare a una delle tante iniziative culturali organizzate, soprattutto mostre. Le sue pareti, che circondano il bancone sono sempre state cariche da sembrare un gran bazar, hanno ospitato foto, disegni, grafiche, immagini. In una parola, l’arte. E poi, incontri, musica, reading. Il tutto in parallelo con l’aggregazione: perché ogni punto era ed è giusto per incontrare qualcuno, dai tavolini e le sedie pesanti un quintale alle parti fuori, fino alle file davanti al bagno con il cartonato di Uma Thurman bellissima nella tuta de La Sposa di Kill Bill. 2003-2023: non date di nascita e morte, ma di inizio e continuazione.

Un doppio giro di boa da festeggiare tutti insieme: stasera a partire dalle 18, prenderà il via una festa per tutti i frequentatori, vecchi e nuovi. "Vent’anni in cui le cose son sempre le stesse ma anche diverse e soprattutto vent’anni in cui abbiamo aggiunto piccoli pezzi di noi rendendo la Loggia la casa di tutti", spiegano i titolari, nel rinnovare l’invito. Un compleanno da festeggiare vis-à-vis, come usava nel 2003. Altro che social. Tanti auguri, Loggia.

Chiara Tenca