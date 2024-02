La Jovaband ospite allo Smood

Grande musica italiana stasera allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana. Nel locale di via Vecchia un’alternativa all’epilogo sanremese con la Jovaband, la tribute band toscana a Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Il gruppo, nato nel 2016 e formata da Paolo Masi alla voce, Fabio Serni alla batteria, Nino Di Nolfo al basso, Alessio Lottero alla chitarra, ha all’attivo oltre 200 concerti. Il cantante Masi, in particolare, ha inoltre partecipato alla famosa trasmissione ‘Tali e quali’ classificandosi al quinto posto nell’edizione del 2022 e ricevendo attraverso i social le congratulazioni di Jovanotti stesso, e pure del suo inseparabile Saturnino. "Rivivremo quindi le magiche emozioni delle pirotecniche esibizioni di in personaggio divenuto nel tempo un simbolo dell’Italia musicale", conclude il direttore artistico dello Smood, Stefano Ricci. Il concerto inizierà alle 22. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, contattare il numero di telefono il 328 7671213.