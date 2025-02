La guida di Cosci per baby astronauti

Un libro scritto e illustrato da un castelnovese per stimolare una passione e una mentalità curiosa nei ragazzi, portandoli ad apprezzare il mondo della scienza. Questo lo scopo di ‘Astronauti per un giorno. L’universo è troppo vasto per smettere di stupirci’ dell’autore Claudio Cosci, disponibile su Amazon tramite Kindle direct publishing. Un testo che esplora diversi aspetti dell’universo e adatto a partire dagli otto anni che oltre a promuovere la scienza, contiene illustrazioni create con l’intelligenza artificiale e schede da colorare, rendendo l’apprendimento anche un’esperienza interattiva e divertente. Con un approccio che volutamente unisce gioco e studio, l’intento dell’autore è quello di invitare i giovani a guardare al cielo con occhi curiosi, con la speranza che un giorno possano diventare futuri scienziati, astronauti o ricercatori, pronti a scrivere la storia dell’esplorazione spaziale.