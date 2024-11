La grande musica al Civico

Grande musica d’autore al Teatro Civico, nel secondo appuntamento dell’inaugurazione del nuovo corso, dopo i lavori di ristrutturazione (in un evento coorganizzato dal Teatro Civico della Spezia e Mutua Bvlg Ets fondata e sostenuta da Banca Bvlg). Domenica scorsa la prima tappa con ‘Eravamo quasi in cielo’ dedicato da Gianfelice Facchetti agli eroi dello scudetto del 1944. E stasera, alle 21, appuntamento con il maestro Nicola Piovani, compositore di fama internazionale premiato con l’Oscar, che sarà in scena con ‘Note a margine’, un racconto musicale narrato con l’accompagnamento di quattro talentuosi musicisti per condividere con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di una carriera quarantennale. ‘Note a margine’ è una sorta di narrazione autobiografica, commissionata a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo ‘Leçon concert’). Il maestro – pianista, direttore d’orchestra, arrangiatore e autore di musiche per il teatro e di musica da concerto – ha firmato più di 200 colonne sonore per film diretti da grandi registi e in carriera ha vinto decine di premi, tra cui l’Oscar, nel 1999, per la colonna sonora di ‘La vita è bella’, di Roberto Benigni. Sulla scia di memorie e aneddoti, Piovani ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai fratelli Taviani fino a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Nicola Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Raccontare in musica aiuta a capire il senso del racconto di Piovani il quale ha sottolineato: "Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica". Sul palco, insieme a Piovani, suoneranno Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni. Per i biglietti rivolgersi al botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12 e poi a partire dalle 18. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 0187 727521 oppure inviare una mail a [email protected].

Marco Magi