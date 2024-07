La grande attesa del Riesame. Lupi e Bicchielli a casa di Toti Chiuse le visite di coalizione

AMEGLIA

Fiducia e attesa. Nell’ultimo giro di consultazioni con gli alleati del centrodestra è stata ribadita l’intenzione di andare avanti insieme per il buon governo della Liguria. Il presidente della Regione, attualmente sospeso, Giovanni Toti ha incontrato ieri pomeriggio nella sua abitazione di Ameglia dove si trova agli arresti domiciliari dal 7 maggio con l’accusa di corruzione ha ricevuto l’autorizzazione dal gip Paola Faggioni del Tribunale di Genova, di poter confrontarsi con i rappresentanti politici della coalizione di centrodestra. Ieri è stata la volta di Maurizio Lupi presidente di Noi Moderati e il vice presidente alla Camera, Pino Bicchielli. Adesso si attende soltanto l’udienza di revoca degli arresti domiciliari fissata lunedì prossimo, 8 luglio, al Tribunale del Riesame. La decisione dovrebbe arrivare entro il 15 luglio e in caso di mancato accoglimento della misura cautelare l’avvocato Stefano Savi ha già annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione. Un caso, questo, che potrebbe cambiare lo scnerario e mettere in discussione anche la paziente attesa fino a oggi dimostrata dai partiti. Difficile ipotizzare infatti di poter proseguire l’attività amministrativa in Regione Liguria aspettando il pronunciamento della Cassazione. Dopo quasi tre ore di incontro Maurizio Lupi e Pino Bicchielli hanno rilasciato alcune dichiarazioni all’esterno dell’abitazione di Toti a Ameglia. "Lo abbiamo visto bene – hanno spiegato – motivato nel difendere le sue ragioni e sereno quindi è stato un incontro positivo sicuramente dal punto di vista umano. Adesso stiamo tutti aspettando con fiducia il Riesame. Siamo di fronte a un’inchiesta ancora in corso ma è scattata l’interdittiva che dovrebbere verificarsi invece soltanto in caso di condanna. Si parla di finanziamenti che sono atti leciti e noi rispettiamo quindi l’inchiesta. Ma per questo c’è un grande tema politico a livello nazionale che riproporrò ed è proprio quello dei finanziamenti e anche qui la politica deve ragionare".

Massimo Merluzzi