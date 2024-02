La ’Giornata del marciatore’. Premi agli atleti e ai gruppi più presenti nelle competizioni

Nella sala conferenze della Coop di via Saffi, è in programma domenica la tradizionale ‘Giornata del Marciatore’, a cura del Comitato Marce La Spezia e Lunigiana. Si inizia alle 10 con la relazione del presidente Carlo Piga (nella foto), quindi spazio alla premiazione dei soci che nel 2023 hanno partecipato con assiduità alle marce del Palio del Marciatore, con riconoscimenti anche ai gruppi sportivi e associazioni che si sono distinti per numero di presenze. Infine, alle 12.30, convivio sociale al ristorante La Brace. Ecco i premiati: Maria Angeli, Giorgio Baldacci, Piero Bareschino, Bruno Barrani, Floriana Battaglia, Enzo Bellani, Piera Bianco, Roberto Bibiano, Lucia Bruni, Riccardo Bulgaresi, Miria Butti, Luisella Casali, Paola Emilia Casali, Luigi Cecchinelli, Annarita Citarrella, Salvatore Citarrella, Francesco Citarrella, Maria Conti, Sergio Crocicchia, Ada Maria Danese, Gloria Faggiani, Massimiliano Falconi, Brunella Fontanelli, Monica Gabrielli, Vincenzo Gaion, Carolina Galliadi, Lorenzo Galliadi, Francesca Ghicoy, Paola Ghicoy, Eugenio Ghinetti, Maria Grazia Gianardi, Lorenzo Gori, Mario Gremmo, Giacomo Grimaldi, Gemma Gulisana, Elvira Jorfida, Anna Lago, Matteo Lazzoni, Franco Levi, Giuseppe Lopresti, Leone Mafrica, Valentina Magnani, Anna Marcucci, Alvise Marsich, Giovanni Mastroianni, Isabel Mazzoni, Marco Meniti, Alessandro Micheli, Sonia Minuti, Paolo Moisè, Adriana Monti, Anna Mori, Daniele Olmi, Paola Orlando, Giuseppe Pagano, Mario Paglionico, Mara Palmiero, Laura Pandolfi, Patrizia Pasquali, Simonetta Pasquali, Alessandro Pecunia, Claudio Perfetti, Ivana Pierini, Carlo Piga, Lucia Pomodoro, Anerina Prevete, Maria Pia Ragni, Paolo Ricci, Livia Righetti, Roberta Rossi, Cristina Saccomani, Ilba Salvatori, Rita Scattina, Gianfranco Scattina, Sandra Serafini, Luca Sereni, Emanuela Sgorbini, Sabrina Sommovigo, Daniela Sommovigo, Daniela Soppi, Gianni Squassoni, Marisa Tartaruga, Andrea Tognoni, Francesca Toppino, Sefora Vannini, Mauro Vasoli, Antonio Venturelli, Rosetta Violani e Clara Vivaldi. Questi invece i gruppi sportivi e le associazioni: Escursionisti Spezzini, We Love Insulina, Avis Sarzana, Freccia Azzurra Santo Stefano, Piazza Brin, Pro loco del Golfo, Sporteleon, Arci Favaro, Running Station Team Lerici, Atletica Uisp Gruppo Nordic Walking, Atletica Duferco, Sport Golfo dei Poeti, Maidiremai, Spezia Marathon, Croce Rossa Albiano, Gruppo Giovani, Gruppo Baudacci, Ria, Caffetteria al 175, Pro Avis Castelnuovo, Pro loco Pitelli, Atletica Pietrasanta, Gli Stracchini, Alpi Apuane, Pontremoli e Polisportiva Madonnetta.

Marco Magi