’La generazione perduta’ La vicenda di Carlo Rivolta nel documentario al Nuovo

Arriva al cinema Il Nuovo uno dei film documentari più intensi dell’anno, presentato all’ultimo Torino film Festival e premiato con il Nastro d’argento per il Miglior documentario dell’anno: ‘La generazione perduta’ di Marco Turco, il racconto della vicenda sconvolgente del giornalista Carlo Rivolta, figura rappresentativa degli anni ’70 in Italia. Una tappa evento nella sala di via Colombo, domani e martedì alle 21 e mercoledì alle 19, in collaborazione con Luce Cinecittà. Rivolta, fu autore di memorabili inchieste sull’eroina tra il ’74 e il ’75, arrivando a provarla su se stesso. Ma quelli sono anche gli anni della lotta armata. Attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuto, la figura di Carlo emerge fino alla morte a soli 32 anni.