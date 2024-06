La Fujiyama sforna talenti. Ora i mondiali

Con la conquista da parte di Marco Pagni del titolo italiano juniores nella specialità kumite e la medaglia d’argento nel kata ai Campionati italiani Jka Italia Wf, è stato confermato, durante lo stage internazionale dei giorni scorsi a Inverigo (Como), nella squadra nazionale italiana che parteciperà, questa volta, ai campionati mondiali di karate tradizionale della Japan Karate Association Word Federation. Negli stessi Italiani, brillante affermazione anche per un altro ragazzo della Fujiyama - Jka La Spezia: Christan Drago, infatti, ha conquistato il primo posto nella specialità kumite della categoria cadetti cinture marroni. Per quanto riguarda i Mondiali della federazione presente in tutto il mondo, in 160 Paesi, si svolgeranno a Tagasaki in Giappone dal 25 al 27 ottobre, e vedranno il confronto di atleti europei come Marco con i fortissimi atleti giapponesi (e non solo) nella terra di origine del karate tradizionale. Pagni, cintura nera secondo dan, è stato selezionato nella categoria juniores dal maestro Takeshi Naito (cintura nera nono dan, responsabile per l’Italia della Jka Word Federation) grazie ai risultati conseguiti sia nella specialità kata che nel kumite. Il maestro Paolo Caruana, cintura nera quinto dan, istruttore ed arbitro internazionale alla guida del Fujiyama - Jka La Spezia nell’insegnamento del karate, insieme all’istruttore Paolo Pagni (cintura nera terzo dan, campione italiano in carica Master e papà di Marco) seguiranno Marco nella impegnativa trasferta, anche per partecipare, dal 18 al 20 ottobre, agli allenamenti che si terranno nel tempio del karate tradizionale (Jka Hombu Dojo di Tokio).

Marco Magi