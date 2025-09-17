La Fondazione Carispezia sostiene 11 scuole con il bando 'Lingue Plus!'

La Spezia, 17 settembre 2025 – Undici istituti del primo ciclo di istruzione della provincia della Spezia e della Lunigiana hanno ottenuto un contributo dal bando 'Lingue Plus!' di Fondazione Carispezia, per un totale di circa 105 mila euro, destinato a sviluppare progetti innovativi dedicati all’apprendimento delle lingue straniere.

Gli istituti sostenuti sono: Isa 4 La Spezia, Isa 5 Riccò del Golfo, Isa 8 La Spezia, Isa 10 Lerici, Isa 13 Sarzana, Isa 18 Arcola/Ameglia, Isa 20 Bolano, Isa 21 Follo/Calice al Cornoviglio, Vezzano L./Santo Stefano Magra, Flavio Torello Baracchini Villafranca in Lunigiana e Igino Cocchi Licciana Nardi.

I progetti premiati si caratterizzano per l’adozione di approcci didattici innovativi e coinvolgenti, sia in ambito curricolare che extracurricolare. Le iniziative prevedono attività esperienziali, laboratori pratici e momenti di interazione con docenti madrelingua, con l’obiettivo di stimolare la curiosità degli studenti e il piacere di apprendere nuove lingue. Grazie a queste esperienze, gli alunni potranno sviluppare competenze linguistiche più solide, conoscere culture diverse e accrescere la propria apertura al mondo.

'Lingue Plus!' si affianca a 'Destinazione Europa', il bando tematico della Fondazione che ha permesso a oltre 100 studenti di dieci istituti superiori della provincia della Spezia e della Lunigiana di vivere esperienze di Pcto all’estero. Il percorso di 'Destinazione Europa' si concluderà con un evento di restituzione presso la Fondazione, previsto per l’autunno, aperto alle scuole e alla cittadinanza.

Con questi due bandi, Fondazione Carispezia ha confermato anche per il 2025 il proprio impegno a favore della formazione delle nuove generazioni, sostenendo tutti i livelli di istruzione e promuovendo iniziative che valorizzano competenze, creatività e apertura culturale, contribuendo a costruire un percorso scolastico inclusivo, innovativo e orientato al futuro.

Gli esiti completi del bando 'Lingue Plus!' sono disponibili su www.fondazionecarispezia.it.