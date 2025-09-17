Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniEx operaio GknTommaso BazzaniBalena Livorno
Acquista il giornale
CronacaLa Fondazione Carispezia sostiene 11 scuole con il bando 'Lingue Plus!'
17 set 2025
MARCO MAGI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. La Fondazione Carispezia sostiene 11 scuole con il bando 'Lingue Plus!'

La Fondazione Carispezia sostiene 11 scuole con il bando 'Lingue Plus!'

Oltre 100mila euro per progetti innovativi di apprendimento delle lingue straniere nella provincia della Spezia e della Lunigiana

Studenti degli istituti superiori

Studenti degli istituti superiori

La Spezia, 17 settembre 2025 – Undici istituti del primo ciclo di istruzione della provincia della Spezia e della Lunigiana hanno ottenuto un contributo dal bando 'Lingue Plus!' di Fondazione Carispezia, per un totale di circa 105 mila euro, destinato a sviluppare progetti innovativi dedicati all’apprendimento delle lingue straniere.

Gli istituti sostenuti sono: Isa 4 La Spezia, Isa 5 Riccò del Golfo, Isa 8 La Spezia, Isa 10 Lerici, Isa 13 Sarzana, Isa 18 Arcola/Ameglia, Isa 20 Bolano, Isa 21 Follo/Calice al Cornoviglio, Vezzano L./Santo Stefano Magra, Flavio Torello Baracchini Villafranca in Lunigiana e Igino Cocchi Licciana Nardi.

I progetti premiati si caratterizzano per l’adozione di approcci didattici innovativi e coinvolgenti, sia in ambito curricolare che extracurricolare. Le iniziative prevedono attività esperienziali, laboratori pratici e momenti di interazione con docenti madrelingua, con l’obiettivo di stimolare la curiosità degli studenti e il piacere di apprendere nuove lingue. Grazie a queste esperienze, gli alunni potranno sviluppare competenze linguistiche più solide, conoscere culture diverse e accrescere la propria apertura al mondo.

'Lingue Plus!' si affianca a 'Destinazione Europa', il bando tematico della Fondazione che ha permesso a oltre 100 studenti di dieci istituti superiori della provincia della Spezia e della Lunigiana di vivere esperienze di Pcto all’estero. Il percorso di 'Destinazione Europa' si concluderà con un evento di restituzione presso la Fondazione, previsto per l’autunno, aperto alle scuole e alla cittadinanza.

Con questi due bandi, Fondazione Carispezia ha confermato anche per il 2025 il proprio impegno a favore della formazione delle nuove generazioni, sostenendo tutti i livelli di istruzione e promuovendo iniziative che valorizzano competenze, creatività e apertura culturale, contribuendo a costruire un percorso scolastico inclusivo, innovativo e orientato al futuro.

Gli esiti completi del bando 'Lingue Plus!' sono disponibili su www.fondazionecarispezia.it.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata