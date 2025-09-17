A Borghetto torna “Sport e adrenalina per tutti“

Torna a Borghetto Vara “Sport e adrenalina“, evento organizzato dall’associazione ’Cesare e i suoi amici’ per domenica 21 settembre al centro sportivo. L’iniziativa, arrivata alla quinta edizione, vuole essere un modo per ricordare Cesare DelVigo, i ragazzo borghettino deceduto a causa di una grave malattia. "L’associazione si muove nel sociale non solo con importanti donazioni ma in maniera dinamica facendo provare esperienze in prima persona a tutte quelle persone che sono meno fortunate di noi come affette da gravi malattie o diversamente abili – spiegano dall’associazione – e a questo proposito nasce ’Sport e adrenalina per tutti’, una giornata dedicata all’inclusione dove chiunque può partecipare ma con una particolare attenzione per le persone speciali". Durante la giornata si potranno effettuare voli in elicottero grazie a Diego Basso , salire a bordo di auto da rally grazie alla scuderia spezzina BB Competition e a bordo di fuoristrada in piste dedicate. Si potrà assistere ad uno show di ape cross con Loris Rosati e a uno show di motocross freestyle con il pluricampione del mondo Vanni Oddera, il suo team Daboot e la ’Moto terapia’, attività riconosciuta come benefica per le persone diversamente abili o affette da malattie gravi. Ci sarà anche la possibilità di pranzare grazie allo street food.