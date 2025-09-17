Accoltella a morte un uomo. Pena ridotta in Appello

É stata ridotta in Appello la pena nei confronti di Carlos Alberto Rosa Nunez, cittadino dominicano che nella notte del 19 luglio del 2023 accoltellò a morte il tunisino 44enne Mohamed Alì Saidel. In primo grado, Nunez era stato condannato dalla Corte d’Assise del Tribunale della Spezia a 22 anni e 6 mesi di reclusione per l’omicidio volontario, e a otto mesi per il possesso di sostanze stupefacenti. Il concordato, promosso dall’avvocato Pasquale Iodice nell’interesse del 26enne dominicano e accettato dal procuratore generale del Tribunale di Genova, ha previsto la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, con la pena nuova complessiva stabilita dalla Corte d’Assise d’Appello per i tre capi di imputazione in 17 anni e due mesi di reclusione. L’accettazione della richiesta è stata inoltre subordinata al pagamento, da parte del Nunez, di un’importante somma di denaro a favore della parte civile in aggiunta alla somma già corrisposta nel corso del procedimento di primo grado. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe da ricondursi a un debito di droga da 50 euro. A uccidere Saidel fu una coltellata inferta all’altezza del cuore. Nunez era stato fermato poco dopo il dramma avvenuto nei pressi di via Corridoni; raggiunto nella sua residenza dell’Umbertino dai carabinieri, agli inquirenti aveva poi consegnato spontaneamente il coltello con lama da 8 centimetri utilizzata nel delitto, confessando l’omicidio.

Matteo Marcello