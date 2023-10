La cover band degli Aerosmith in concerto

Una stupenda stagione per ingranare e invitare grandi ospiti quella scorsa, ed ora per lo Smood - Sign Music Desk di Ceparana è venuto il momento di riprendere con forza il viaggio. E farlo alla grande, dopo la pausa estiva, con uno staff rinnovato e con la direzione artistica affidata a Stefano Ricci. Nella prima data di stasera, con inizio alle 20 (e possibilità di cenare), ad inaugurare la nuova stagione musicale saranno gli Eurosmith, la prima tribute band d’Europa dei mitici Aerosmith di Steven Tyler e Joe Perry. "Lo Smood Sign Music Desk sarà il nuovo punto di riferimento per tutti gli appassionati della musica dal vivo ed ospiterà sul proprio palco le più importanti tribute band d’Italia – spiega Ricci – dando spazio però ai tanti altri generi ed artisti del panorama nazionale ed internazionale". Ed ecco sabato 28 ottobre la 999 per un tributo ai Police, martedì 31 ottobre la Roxy bar band con special guest Andrea Innesto ‘Cucchia’, venerdì 3 novembre gli Udue (U2 tribute power duo), sabato 4 novembre i Dominoes Pink Floyd tribute, sabato 11 novembre Radio Gaga (Queen tribute band), sabato 18 novembre Bluesugar (Zucchero tribute) e sabato 25 novembre Rock in movie (il cinema in rock), con le date del 10 e 17 novembre ancora da definire. Info: 328 7671213.

m. magi