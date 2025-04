La corsa contro la fame per salvare una vita

La corsa contro la fame è un progetto di educazione civica a cui l’Istituto comprensivo Ilaria Alpi ha aderito con l’obbiettivo di responsabilizzare gli studenti sul problema della fame nel mondo. Promosso da Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria che opera da oltre quarant’anni, il progetto si occupa di un paese in difficoltà raccogliendo fondi per sfamare i bambini malnutriti. Quest’anno la donazione sarà devoluta alla Costa D’Avorio dove 108 bambini su 1000 muoiono prima di aver compiuto cinque anni e un terzo è affetto da malnutrizione cronica per via di un’alimentazione non appropriata, per le scarse condizioni igieniche e il limitato accesso ad acqua potabile e ai servizi medico-sanitari. Una delle cure più utilizzate contro la malnutrizione è il cibo terapeutico; una cura completa dura circa sei settimane e costa 30 euro.

La corsa contro la fame si svolge in due momenti: tra febbraio e aprile un esperto condurrà attività didattica, con video e testimonianze, in ogni classe iscritta. A maggio l’evento finale che consiste in una corsa in palestra, nel giardino della scuola o in uno spazio a disposizione dell’istituto. Ad ogni alunno verrà consegnato un passaporto solidale: i contenuti riprendono i temi affrontati in classe e aiutano gli alunni a spiegare la fame ai parenti che potranno donare delle cifre simboliche per ogni giro che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa. Nel 2024 sono stati raccolti diecimila euro per il Bangladesh.