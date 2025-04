La compagnia Pullecenella all’ex Opificio Vaccari

Ultimo week-end a teatro all’Opificio Calibratura Vaccari. Si chiuderà infatti questo fine settimana, con un doppio appuntamento, la quarta edizione di ‘Su il Sipario!’, la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Santo Stefano con Ad Eventi e la Compagnia della Corte della Spezia, che ha portato a Ponzano volti nomi al grande pubblico - come Domenico Iannacone e Giobbe Covatta – e spettacoli di varie compagnie teatrali. Sabato, alle 21.15, la Compagnia Pullecenella porterà in scena alla Vaccari una rivisitazione di ‘O miedeco d’e pazze’, l’esilarante commedia di Eduardo Scarpetta, poeta, autore e attore che dette vita al personaggio di Felice Sciosciammocca, letteralmente ‘Soffia in bocca’, il novello Pulcinella di fine 800. La commedia, diretta questa volta da Enresta Manselli, e presentata al pubblico con il titolo ‘Il medico dei pazzi’ rivisiterà quindi una pièce molto amata nella commedia napoletana. A chiudere la rassegna, domenica pomeriggio, alle 16.30, sarà invece la Compagnia Futura di Firenze, che diretta da Alessia Colucci porterà in scena ‘Prestazione occasionale’ di Francesco Brandi. La storia, interamente ambientata nella veranda di una casa al mare, è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa di Lisa, apparentemente per dei piccoli lavoretti. Presto si scoprirà che quella di Lisa è solo una scusa inventata per poter far loro una proposta indecente. Per qualsiasi informazione contattare il 335 5857488 o mandare una mail a: [email protected].