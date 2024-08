La Chiappa festeggia San Bernardo. Una settimana di eventi sacri e laici

Subito dopo la festa mariana dell’Assunta – detta la Pasqua dell’estate – il quartiere della Chiappa celebra il suo santo patrono Bernardo di Chiaravalle, la cui memoria ricorre oggi, 20 agosto, e nella parrocchia sarà celebrata una messa in suo onore alle 18. Sarà un’intera settimana di eventi, comunque, sacri e profani. La celebrazione del patrono avrà momenti spirituali di riflessione con il triduo di giovedì, venerdì e sabato, sempre con rosario alle 17.30 e messa alle 18, che si concluderà domenica con la celebrazione della messa alle 8 e dalla messa solenne alle 10 sempre presieduta dal parroco don Davide De Pietro (informazioni allo 0187 703147). Il 20 agosto è il giorno in cui si ricorda san Bernardo, abate e dottore della chiesa, che entrato insieme a trenta compagni nel nuovo monastero di Cîteaux e divenuto poi fondatore e primo abate del monastero di Chiaravalle, diresse sapientemente con la vita, la dottrina e l’esempio i monaci sulla via dei precetti di Dio; percorse l’Europa per ristabilirvi la pace e l’unità e illuminò tutta la Chiesa con i suoi scritti e le sue ardenti esortazioni, finché nel territorio di Langres, in Francia, riposò nel Signore. Ad aggiungersi alle celebrazioni sacre alla Chiappa, inoltre, ci saranno sabato anche momenti ricreativi e ludici con la possibilità di cenare nell’area parrocchiale ‘Luigi Brunetti’ di via Monfalcone 420 dalle 19 a base di muscoli (a cura della Cooperativa mitilicoltori spezzini, è consigliabile la prenotazione telefonando al numero 347 4764222), mentre già dalle 17 è possibile mangiare gli sgabei. La festa si prolungherà con musica e karaoke, sempre nella serata di sabato a partire dalle 21, nell’appuntamento ‘Danzando sotto le stelle’. L’evento, che è ritornato lo scorso anno dopo tre anni di pausa, è organizzato, come consuetudine, dalla parrocchia di San Bernardo Abate con la collaborazione del comitato di quartiere ‘I fanti da Ciapa’ e di tanti volontari che, con il loro contributo, riusciranno ancora una volta a garantire l’ottimo risultato dell’iniziativa.

Marco Magi