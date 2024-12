La carenza di impianti: "Abbiamo investito e continuiamo a farlo. Sono una priorità"

"Abbiamo investito molto nella realizzazione di nuovi impianti e nella manutenzione di quelli esistenti: lo sport è una priorità per la nostra amministrazione". Il grido d’allarme lanciato ieri dalle società sportive sulla carenza di spazi in città, trova la risposta dell’amministrazione comunale attraverso l’assessore allo sport Alberto Giarelli che replica su alcuni degli aspetti delle lamentele emerse, elencando poi interventi e progetti su varie strutture cittadini, peraltro non direttamente citate dalle società sportive nelle loro critiche. Primo nodo spinoso, il PalaMariotti tirato in ballo della Npsg (pallavolo). "Sono in corso di realizzazione le tre importanti infrastrutture sportive finanziate sia con fondi del Pnrr, sia con risorse del Comune della Spezia – sottolinea Giarelli – una palestra, dedicata alla ginnastica artistica e per i portatori di handicap e una piscina adiacenti al PalaMariotti (per investimenti totali rispettivamente di oltre 5,3 milioni e 2,7 milioni), oltre alla nuova palestra a servizio della Scuola Media Fontana in via Canaletto, con un investimento di oltre 3,8 milioni". Questa struttura non sarà destinata solo agli studenti, ma anche a diverse "associazioni sportive che praticano basket, calcetto e pallavolo, rispondendo alle loro esigenze e valorizzando l’offerta sportiva del territorio".

Si parla poi dello stadio Picco (altro impianto rimasto fuori dalle critiche delle società) che è stato "oggetto di un ampio progetto di riqualificazione, ormai alla conclusione, con un investimento di circa 8 milioni che ha coinvolto la società, Regione Liguria e Comune di Spezia". Tra le principali realizzazioni la nuova tribuna, la sala hospitality, la copertura della curva Ferrovia (in fase di realizzazione) "richiesta dai tifosi, al quale siamo orgogliosi di aver dato risposta. Questo intervento è stato preceduto da lavori di ammodernamento e adeguamento già avviati negli anni scorsi". Dal Picco al vicino campo ’Montagna’ del quale "abbiamo realizzato e concluso il progetto di ammodernamento, con ampliamento, nuovo impianto di illuminazione e pista, che ci hanno consentito di ospitare eventi a giugno i campionati italiani Assoluti di atletica: la struttura viene poi utilizzata quotidianamente da associazioni sportive e scuole, ha nuovi campi da tennis, pallavolo e pallacanestro, macchinari e attrezzature per allenamenti all’aperto". Il campo ’Cimma’, in gestione al Don Bosco, "con un investimento di 500mila euro, è stato totalmente riqualificato".

Oltre alle infrastrutture dedicate allo sport agonistico, "l’Amministrazione ha valorizzato lo sport libero con interventi nei parchi cittadini, come lo skate park, attualmente in fase di riqualificazione, e il pumptrack per biciclette a Pegazzano. Inoltre, sono in corso interlocuzioni per il recupero e la creazione di nuovi spazi sportivi, come un centro dedicato al rugby", una delle società che lamenta carenza di spazi, "un campo a 11 di calcio, infrastrutture per l’arrampicata sportiva, pattinaggio e baseball. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare in sinergia con la Provincia, scuole, associazioni sportive e istituzioni per offrire ai giovani opportunità nuove e stimolanti, affinché la nostra città possa guardare al futuro con ambizione, per diventare un punto di riferimento sportivo a livello locale e nazionale".