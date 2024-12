La Bvlg torna a premiare il merito. Borse di studio per 120mila euro

Ben 120mila euro. Sono le risorse messe recentemente in campo dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana che, anche anche quest’anno, ha voluto premiare l’impegno dei giovani studenti del territorio. Nei giorni scorsi la Bvlg ha infatti consegnato – nei tre appuntamenti che si sono svolti rispettivamente alla sala congressi dell’hotel Lido a Lido di Camaiore, nella sala congressi della banca a Gramolazzo e al teatro degli Impavidi a Sarzana – 419 borse di studio per ragazzi e ragazze meritevoli. Ai riconoscimenti ottenuti da centinaia di studenti per i risultati ottenuti a partire dalla terza media fino ad arrivare alla maturità in ambito scolastico, vanno ad aggiungersi gli svariati premi d’eccellenza che, per quanto riguarda la Lunigiana, sono stati assegnati al direttore generale dello Spezia Calcio Andrea Gazzoli (sport), all’azienda Imballaggi 2000 (imprenditoria), alla scrittrice Susanna Raule (cultura) e all’associazione Missione 2000 per il volontariato.

"Queste sono le feste di cui siamo più orgogliosi – commentano all’unisono il consiglio d’amministrazione e la direzione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana –. Oltre mille persone hanno preso parte ai tre grandi eventi che abbiamo voluto organizzare per premiare gli studenti del nostro territorio. La nostra volontà di accompagnare e aiutare i giovani è proseguita anche quest’anno con i 120mila euro erogati in loro favore a dimostrazione del fattivo impegno della nostra banca. Il tutto esaurito nelle splendide serate in Versilia, Lunigiana e Garfagnana ha dimostrato ancora una volta l’attaccamento che la nostra comunità nutre nei nostri confronti".

E.S.