La bontà è a due passi da casa. Arcola mostra i prodotti della terra

Bontà a chilometro zero, la festa dedicata al mondo contadino, chiuderà l’anno agricolo domenica alle 10 ad Arcola nell’area verde polivalente di via Porcareda. Un appuntamento che si riconferma per la valorizzazione delle aziende agricole del territorio, sono già molte le conferme di presenza e altrettante le novità in programma, dopo il successo delle passate edizioni: immancabile il mercato del contadino allestito dalle aziende agricole Masinelli, Pian del Marzo, I Fradei, Pagano, Bioasi e Canevella. Per i più piccoli, ci saranno i laboratori per bambini a cura della cooperativa Artemisia, che già gestisce i pomeriggi e i sabato mattina in Mondoteca, per divertirsi con il tema foliage, non hanno bisogno di prenotazione e si svolgeranno alle 11 e alle 14.30.

Presenti anche in questa edizione i giochi antichi in legno realizzati dall’artigiano Simone Palandri che arriva da Fucecchio. Per la gioia di tutti torna la fattoria del contadino con gli asinelli del gruppo Cavalieri delle Apuane e i cavalli del Centro ippico Sarzanese. Ci sarà possibilità di effettuare un’esperienza di monta gratuitamente e in assoluta sicurezza. Numerosa anche la partecipazione delle associazioni di volontariato. Ci saranno Avis/Aido, Croce Verde Arcola, parrocchia Santi Stefano e Margherita, gruppo Cgil donne e Sos randagi. La novità assoluta è rappresentata dall’animazione musicale e dei trampolieri a cura del gruppo genovese Ortaggi in festa, tutti potranno scattare una foto accanto alla pannocchia, la fragola o la carota giganti. Alle 16 guest star della giornata Pietro Catzola, cuoco delle cucine del Quirinale e del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la presentazione del suo libro "Il cuoco dei Presidenti" Solferino edizioni. Si tratta del racconto della sua esperienza da marinaio, a bordo della nave ammiraglia Amerigo Vespucci fino ad arrivare alle cucine presidenziali. Sarà divertente conoscere aneddoti dei pranzi di Stato e le particolarità e i gusti dei vari presidenti che si sono succeduti. Per allietare tutti i palati ci saranno i panigacci cucinati sul posto dalla Bottega del Panigaccio di Podenzana, accompagnati dai salumi della Bottega della Luana di Santo Stefano Magra, inoltre le associazioni di volontariato prepareranno crepes, caffè, hotdog, cioccolata calda, zucchero filato mentre le aziende agricole polenta e frittelle di castagne. In questa edizione l’evento gode del contributo e del patrocinio di Enel e del Ministero dell’agricoltura.