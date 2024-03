La Big Boss Band ospite in patria

Si sono scaldati due settimane fa con una performance da incorniciare, ma questa volta, sarà ancora più bello salire sul palco. Il Big Boss Man compie 5 anni e per celebrare il primo lustro di vita, certo non poteva che esserci lei, la Big Boss Band. La band di casa, visto che è capitanata proprio dal titolare del locale di salita Castelvecchio, Christian Grisolia. Dunque stasera, a partire dalle 22 (dalle 20 è prevista la cena) toccherà al terzetto composto da Grisolia alla chitarra e alla voce, Leonardo Corradi all’organo e Andrea Mazzoni alla batteria. Un tris di musicisti che si divertiranno ad animare l’appuntamento con il loro sound che fonde il blues, il funky e il rock’n’roll dando così spazio alle personalità musicali di ognuno. Per questa occasione speciale, al termine dell’esibizione della house band, spazio alla jam session. Per avere ulteriori informazioni e anche per le prenotazioni al Big Boss Man, è possibile telefonare allo 0187 302686 oppure inviare un messaggio Whatsapp al 342 5286661.