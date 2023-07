La bella Ketlyn alle prefinali di Miss Italia a Imperia: ecco la vincitrice!

La spezzina Ketlyn La Galante ha conquistato la fascia di Miss Rocchetta, nell’ambita prima finale regionale di Miss Italia che si è svolta alcune sere fa a Pieve di Teco, in provincia di Imperia. Nella suggestiva cornice del borgo della riviera di ponente, 24 ragazze provenienti da tutta la Liguria si sono contese la prestigiosa fascia, davanti ad una piazza gremita di persone, nella calda sera estiva, che ha accolto con simpatia le giovani concorrenti. Dopo un’attenta selezione la giuria ha proclamato vincitrice la nostra concittadina Ketlyn, di diciotto anni. "Sono molto emozionata di essere qui oggi – ha detto la ragazza appena avvenuta l’incoronazione –. Il mio più grande sogno è lavorare nel mondo dello spettacolo. Amo ballare e seguo corsi di danza da molti anni". Entusiasmo vivissimo anche dalla coach Kendya de Moraes, che promuove ormai da molto tempo la carriera artistica della ragazza. "Grandi emozioni nell’Imperiese, dove a vincere è stata la bellezza semplice e pura di Ketlyn, che vola così alle prefinali nazionali", sottolinea con soddisfazione l’organizzatrice Mirella Rocca, esclusivista e responsabile di Miss Italia per il Piemonte, la Liguria e la Val d’Aosta. Nata alla Spezia il 17 agosto del 2004, l’italo-brasiliana Ketlyn La Galante, che frequenta l’ultimo anno dell’istituto alberghiero Casini, possiede grandi doti artistiche: ha partecipato fin da giovanissima a cortometraggi e produzioni cinematografiche indipendenti (ricordiamo ‘Oltre lo specchio’, accanto all’attore spezzino Matteo Taranto), videoclip musicali, e spettacoli teatrali, e adesso è pronta a spiccare il volo e non solo grazie alla sua bellezza.

Marco Magi