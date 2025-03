’La bella addormentata si risveglia’. Se la resilienza danza sulle punte

È il Tempo, ancora una volta, il motore del nuovo spettacolo che vede lo Junior Golfo dei Poeti Danza in un esercizio sulla memoria e sulla resilienza. Domani alle 10 per le scuole, sabato alle 21 per tutti, al Teatro Civico va in scena ‘La bella addormentata si risveglia’, con ideazione, coreografia e regia di Loredana Rovagna. Protagonisti del nuovo progetto della coreografa spezzina, lo Junior e il Cantiere della Danza da lei diretti.

"Cinque junior degli undici dell’anno scorso – precisa Rovagna – hanno viaggiato verso nuovi lidi: Marco Tonelli danzatore a Madrid nella Compagnia del celebre coreografo Nacho Duato, in tournée da marzo a giugno in tutta la Spagna interpretando le dinamiche coreografie del repertorio; Danila Muhametaj a Roma danzatrice nel Professional Training del coreografo italiano Mauro Astolfi al Daf e quest’anno alle prese con la maturità, come Rosa e Giacomo alla Spezia, Costanza Sgambati a Bologna, dove frequenta brillantemente la facoltà di Filosofia, Lina Vendico in Oregon per un anno di studio e Matteo Ceccarelli in anno sabbatico". Con impegno e passione, i sette adolescenti rimasti, insieme ai due piccoli undicenni in scena per la prima volta, si avventurano in questo nuovo viaggio che prende spunto dal rientro nel gruppo di Rosa Barbolini, dopo l’anno di studio trascorso a Siviglia. Una storia stravagante fra immaginazione e realtà. "La danza dei corpi in gioco nella trama di forme. Un filo rosso si dipana, dai, prendilo e vola con noi nello spazio del teatro con la mente libera di cogliere emozioni e sensazioni dai corpi danzanti". Il tempo scandisce l’incontro, il ritmo si struttura nelle forme mutevoli come in un caleidoscopio per concludersi nella ‘Sala che Balla’ nuova versione, con scambio di ritmi ed energie tra la scena e la platea unite in una divertente danza collettiva. "Nella prima parte una stravagante versione della favola balletto, da tutti conosciuta anche per il cartoon disneyano. Niente di tutto questo per noi. La Bella Addormentata si risveglia, un balletto a modo mio, 2025, con musiche di Sergej Prokofiev e Consuelo Velazquez. Qui il personaggio principale è la vera Rosa che, parafrasando ‘Sogno o son desto’, prova a vivere la vita che ha immaginato".

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il botteghino aperto dalle 8.30 alle 12, il numero di telefono 0187 727521 e inviando una mail a [email protected]. "Con quest’ultima produzione – conclude il direttore artistico del Civico, Alessandro Maggi – continua il viaggio insieme nella Danza verso nuove mete nate per far conoscere il teatro e la danza contemporaneo alle scuole e al pubblico".

Marco Magi