La Bandiera Blu sventola in 34 località balneari "Liguria prima in Italia"

La Liguria si conferma la regina delle Bandiere Blu la cui graduatoria è stata annunciata oggi dalla Fee, la Foundation for Environmental Education. Il riconoscimento è assegnato a località marine e lacustri sulla base della pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro. Due le new entry, i Comuni di Sori e Laigueglia, che hanno portato a 34 il numero delle località che possono fregiarsi dell’ambito riconoscimento. Ad Imperia sventolano Bandiere Blu a Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina. A Savona – provincia cui spetta il primato regionale per il maggior numero di vessilli –, Bandiere blu per Laigueglia, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze. Per Genova ci sono Sori, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia. Per La Spezia, Bandiere Blu a Framura per Fornaci e La Vallà-Apicchi, a Bonassola, Levanto per Ghiararo, Levante Porto Levanto, a Lerici per Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu e Marinella, ed Ameglia per Fiumaretta. Un dominio, quello ligure, confermato anche per quanto riguarda gli approdi Bandiera Blu 2023, con la Liguria che mantiene il primato con ben 16 porti in lista: in provincia di Imperia ci sono Cala del Forte (Ventimiglia), porto di Bordighera, Portosole (Sanremo), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare), il porto turistico di Imperia (Imperia).

In provincia di Savona, Marina di Andora, Marina di Alassio-Porto Luca Ferrari, Marina di Loano, la Vecchia Darsena di Savona, Cala Cravieu (Celle Ligure), Marina di Varazze. Nella provincia di Genova ecco la Marina di Chiavari, mentre in provincia della Spezia bandiere blu al porticciolo di Porto Venere, al Porto Mirabello e a Porto Lotti. ""Per il quattordicesimo anno consecutivo la Liguria conquista il record italiano di Bandiere Blu, aggiudicandosi 34 vessilli, con due nuovi ingressi, Sori e Laigueglia. Un importante riconoscimento che dimostra come la nostra regione sia sempre di più protagonista del turismo italiano e internazionale" ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.