La banda della Marina militare in concerto Seicento posti disponibili in piazza Europa

La banda musicale della Marina militare si esibirà in concerto, in piazza Europa, domani alle 21.30. Seicento i posti disponibili per assistere all’esibizione, a titolo gratuito – che si svolge nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della giornata della Marina, che sarà celebrata venerdì – e per partecipare sarà necessario accreditarsi all’Urban Center di via Carpenino. La banda è uno dei più antichi complessi militari e trae origine dai piccoli complessi strumentali che nelle Marine preunitarie erano normalmente imbarcati sulle navi ammiraglie. La struttura organica della banda si compone, attualmente, di un maestro direttore, un maestro vicedirettore, 102 orchestrali e un archivista, tutti in servizio permanente effettivo, provenienti dai più famosi conservatori e selezionati tramite concorsi pubblici. La qualità del suono, la varietà del repertorio, la duttilità degli orchestrali e dei gruppi strumentali, la compostezza formale del personale, l’attaccamento alle proprie tradizioni e l’apertura verso ogni genere musicale, la sensibilità verso il sociale, la rendono uno dei complessi bandistici più prestigiosi del mondo.