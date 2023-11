La Banca Versilia ha donato 2000 euro alla Croce Rossa

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha donato 2.000 euro alla Croce Rossa della Spezia a sostegno dell’acquisto di una nuova automedica, che verrà utilizzata dai volontari della Cri per i trasporti urgenti di sangue e organi e per i trasporti dei pazienti nelle strutture sanitarie. Ieri nella sede centrale dell’associazione il vicepresidente vicario di BVLG Giuseppe Menchelli e il responsabile area Lunigiana Nicola Bernardini hanno incontrato il presidente della Cri Luigi De Angelis e Massimo Tartarini, storico volontario. Con questo gesto BVLG ha voluto contribuire alla raccolta fondi a sostegno della Cri lanciata in occasione dell’uscita del libro scritto da Tartarini.