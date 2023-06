Kenyota annegato in spiaggia a Riomaggiore, tentativi di soccorso vani

Un turista del Kenya di 40 anni è annegato ieri nel primo pomeriggio davanti alla spiaggia di Canneto, nel comune di Riomaggiore. L’uomo di trovava in compagnia di due connazionali, uno dei quali ha una casa nelle vicinanze. I tre hanno pranzato, poi si sono diretti in spiaggia, in un momento in cui la calura era particolarmente forte. Il quarantenne ha fatto il bagno ritenendo forse di non aver mangiato troppo, ma evidentemente l’azzardo si è rivelato fatale. E’ stato colto da malore mentre si trovava in acqua ed inutili sono stati i tentativi degli amici e delle altre persone presenti a Canneto di salvarlo. Sul posto è poi intervenuta la motovedetta della Capitaneria di porto e il 118, purtroppo il turista kenyota era già deceduto.