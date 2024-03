Karma debutta al Gustavo Modena

Debutto stasera in prima nazionale assoluta a Genova per ‘Karma’, lo spettacolo coprodotto dal Teatro Civico della Spezia con la regia di Alessandro Maggi, che ne ha curato anche la traduzione. La prima teatrale è in programma, alle 20.30, alla Sala Mercato del Teatro Gustavo Modena, dove il testo del pluripremiato drammaturgo catalano Xavi Moratò resterà in scena fino a domenica 17 marzo. Dopodiché ‘Karma’ approderà al Teatro Civico mercoledì 20 marzo alle 20.45 (in replica giovedì 21), nell’ambito della Stagione di Prosa. Si tratta del secondo spettacolo coprodotto dal Teatro Civico, dopo ‘Le ferite del vento’; i protagonisti sono Gaia Aprea e Andrea Bosca. Il progetto di coproduzione del Teatro Civico vede uniti il Teatro Nazionale di Genova, il TsA - Teatro stabile d’Abruzzo (dove lo spettacolo andrà in scena il 4 e 5 aprile) e Stefano Francioni Produzioni, che si occuperà anche della produzione esecutiva. La commedia di Moratò prende il via da un incontro in apparenza casuale: due anime si ritrovano insieme in attesa di una nuova reincarnazione, e capiscono di avere un karma da risolvere tra di loro.