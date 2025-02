Kandinsky Quartet e Chilemme. Sinfonia di archi al Teatro Civico

Cinque splendidi archi per il quarto appuntamento di ‘Concerti a Teatro’. La 12esima edizione della rassegna di musica classica – promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz – ospita lunedì 17 febbraio al Teatro Civico (alle 20.45), il Kandinsky Quartet e la violista Marie Chilemme. Il Kandinsky Quartet, nato a Vienna nel 2020, riunisce quattro giovani musicisti dal talento straordinario: Hannah Kandinsky (violino), Israel Gutiérrez (violino), lo spezzino Ignazio Alayza (viola) e Antonio Gervilla Dìaz (violoncello). In pochi anni, il quartetto si è affermato come una delle formazioni più promettenti della scena musicale internazionale, raccogliendo moltissimi premi di prestigio: dal Verbier Festival Anniversary Prize 2023 al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo, fino al Concorso Boccherini di Lucca. Nel 2024, ha trionfato al Concorso Gasteig di Monaco e ha preso parte alla Biennale Musica di Venezia, affermandosi sempre più come un ensemble dal respiro internazionale. A consolidare il loro percorso artistico è la vicinanza con Elisabeth Leonskaja, leggendaria pianista nata a Tblisi in Georgia, che li invita regolarmente a condividere il palco con lei. Oltre al Teatro Civico della Spezia, la stagione 2025 li vedrà protagonisti di importanti sale da concerto, tra cui l’Auditorium Manuel de Falla di Granada, e di celebri festival in Francia, Germania e Austria. Il Quartetto salirà sul palco del Civico con Marie Chilemme, una delle violiste francesi più apprezzate della sua generazione. Nata nel 1988 e formatasi al Cnsm (Conservatoire national supérieur de musique) di Parigi dal 2017 è violista del Quatuor Ébène – considerata oggi uno dei quartetti d’archi più importanti nel panorama musicale internazionale – con i quali il Kandinsky si sta perfezionando al Hmtm (Hochschule für musik und theater) di Monaco di Baviera. Insieme proporranno un programma che attraversa epoche e linguaggi diversi, mettendo in dialogo capolavori del repertorio classico e contemporaneo. Al centro del concerto il celebre Quintetto in sol minore di Mozart, e il Quartetto in do minore di Schubert, un’opera incompiuta ma straordinariamente densa di tensione espressiva. Accanto a questa pagina, la sfida timbrica di A Failed Entertainment per quartetto d’archi di Clara Iannotta, compositrice italiana più in voga dell’avanguardia musicale europea, con cui il Kandinsky Quartet ha partecipato alla Biennale Musica a Venezia nel 2024 con il brano che suoneranno lunedì. Il biglietto per il concerto è in vendita al botteghino del Civico (dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12, con info allo 0187 727521 e [email protected]) oppure online su www.vivaticket.it.

Marco Magi