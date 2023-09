IT-Alert Liguria, cosa fare dopo l’arrivo del messaggio

La Spezia, 27 settembre 2023 – “Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano”. Tutti i cellulari in Liguria, oggi alle 12, hanno squillato. E gli utenti hanno visto sul proprio schermo queste parole. Si tratta di It-Alert, un sistema di allarme pubblico promosso dal Dipartimento della Protezione Civile che nasce con l'obiettivo di coprire "l'ultimo miglio” dell'informazione in ambito di protezione civile e raggiungere i cittadini potenzialmente interessati da una situazione di emergenza.

Cosa fare dopo l’arrivo del messaggio

Dopo aver ricevuto il messaggio non è necessario fare nulla. Il sistema ci chiede di compilare un questionario con 24 domande utili a capire come sono andati i test. La compilazione di questo form è richiesta anche a chi non ha ricevuto la notifica, proprio per capire quali problemi ci sono stati. "Questi contributi sono fondamentali perché consentono di individuare eventuali elementi sui quali è necessario lavorare ulteriormente e migliorare nel suo complesso questo nuovo sistema", scrive la Protezione Civile. Il questionario da compilare si trova nell’home page del servizio IT-alert. Non ha una sezione dedicata ma un link direttamente dalla home del sito, lo trovate sotto la voce “Compila il questionario”.

Cosa fare se non è arrivato il messaggio

Qualcuno potrebbe non aver ricevuto il messaggio. Le cause sono molteplici: dall’impostazione del dispositivo, per esempio se si trova in modalità silenziosa. Se invece il messaggio è arrivato con qualche minuto di ritardo, probabilmente, o si stava utilizzando la modalità aereo sul telefono, o il dispositivo era spento, oppure l’utente si trovava temporaneamente fuori dall’area interessata dal test. Attenzione poi anche al sistema operativo installato sul proprio cellulare: la mancata ricezione dell'sms, infatti, potrebbe dipendere anche da una versione del sistema non aggiornata. Infine, l'avviso di IT-Alert non verrà recapitato ai dispositivi che risultano spenti al momento dell'invio.