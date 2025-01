Istruttore social manager a tempo indeterminato

Esperti di social e comunicazione, c’è un’occasione al Comune di La Spezia che ha indetto una procedura selettiva pubblica per un posto di istruttore social media manager a tempo pieno e indeterminato. Per partecipare basta essere in possesso del diploma di scuola superiore, ma bisogna avere conoscenza della lingua inglese e dell’uso del personal computer così come delle applicazioni più diffuse. La selezione prevede il superamento di una prova scritta, su materie d’esame che vanno dall’ordinamento degli enti locali alla riservatezza dei dati personali, gestione dei contenuti web e social media, creazione e pubblicazione di contenuti; la prova orale verterà su una o più delle stesse materie previste per la prova scritta. Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sul sito web del Comune e sul portale Inpa e su quest’ultimo va presentata la domanda di partecipazione entro lunedì 20 gennaio (www.inpa.gov.it).