Istituto Cardarelli chiuso: “Urgente intervento dopo i lavori di messa in sicurezza”

La Spezia, 9 maggio 2024 – Come cita una nota della Provincia della Spezia, durante i lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico Cardarelli alla Spezia in via Carducci – che ospita provvisoriamente classi dell’Its Capellini – “si sono evidenziate problematiche che richiederanno un urgente intervento di verifica ed indagine tecnica a seguito delle quali l’edificio nei prossimi giorni non potrà essere utilizzato”.

Il settore tecnico dell’ente provinciale ha già provveduto ad attivare le iniziative conseguenti per di contenere il disagio al minor tempo possibile. In accordo con l’istituzione scolastica gli alunni, circa 300, proseguiranno le attività tramite la didattica a distanza.

“L'intervento di verifica tecnica è già atto nella scuola – aggiungono dalla Provincia – e nell'edificio sono in corso, nei tempi previsti, i programmati lavori di messa a norma antisismica. Il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, informato dal settore tecnico della situazione, ha ribadito la precisa necessità di operare con un attento intervento di verifica a seguito di anomalie tecniche evidenziate e che devono essere prontamente indagate. L'intervento in corso è necessario proprio ai fini di garantire, in una scelta di prudenza, che nessuno possa correre rischi anche se non ancora accertati. In questi casi serve avere il massimo di prudenza ed effettuare, a fronte di ogni dubbio o necessità di verifica, i controlli necessari nei modi e nei tempi che richiedono”.

Sicuramente avremo maggiori notizie e dettagli nei prossimi giorni, anche per comprendere meglio le ragioni che hanno portato a questa decisione della Provincia della Spezia.