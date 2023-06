Istat snobbata Multa e atti inviati alla Corte

Per tre anni il Comune di Borghetto Vara ha omesso di fornire all’Istat i dati e le notizie richieste in relazione alla rilevazione statistica sui permessi di costruire, tanto da ‘meritarsi’ una multa complessiva di oltre 2500 euro. Una vicenda che affonda le sue radici quasi un decennio fa, ma che emerge solo ora con la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate che ha spinto la giunta comunale non solo a pagare quanto richiesto, ma anche a dare mandato al segretario comunale di trasmettere tutta la documentazione alla procura della Corte dei Conti di Genova "in merito alla valutazione del concretizzarsi di un danno erariale e all’individuazione di eventuali profili di responsabilità". Secondo quanto messo nero su bianco nella delibera della giunta guidata dal sindaco Stefano Coduri (nella foto), per ben tre volte il Comune sarebbe incorso nella sanzione emessa dall’Istituto nazionale di statistica per aver omesso di comunicare i dati circa i permessi di costruire: tale rilevazione statistica rientra infatti tra quelle obbligatorie, per le quali la mancata fornitura dei dati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. È accaduto una prima volta nel 2015, con l’Istat che due anni più tardi accertò la violazione del decreto legislativo in materia: a nulla era valso il ‘ricorso’ del Comune alla Prefettura. Analoghe contestazioni dell’Istat erano state poi avanzate nei confronti dell’ente comunale nel 2018, per la mancata comunicazione dei dati sui permessi di costruire per gli anni 2016 e 2017. Nelle scorse settimane, le tre sanzioni sono state riunite nella cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate. La giunta, nel disporre il pagamento, è andata però oltre, inviando tutta la documentazione alla Corte dei Conti.