’Io sono Nannarella’, la storia di un intrigo

Ancora cultura al centro Armonia dell’essere. Nella sua sede di via Sarzana 52 (angolo via Falconi), stasera alle 21 la presentazione del romanzo ‘Io sono Nannarella - Intrigo a Firenze’ (Viola editrice) della giornalista Rai, Carla Cucchiarelli. L’autrice dialogherà con Paola Settimini, mentre brani del testo saranno letti dall’attrice Katia La Galante. In un nosocomio fiorentino il ricovero d’urgenza di una donna crea scompiglio e genera un alone di mistero. La donna, che si crede ‘Nannarella’, è una chef romana vittima di stalking da parte dell’ex marito che non si è mai rassegnato alla separazione. Una donna che ormai non si fida più di nessuno e che ha deciso di fuggire, nascondendosi a Firenze, sotto falsa identità. La dedica iniziale del libro è insieme un messaggio struggente e un triste richiamo alla realtà: ‘A tutte le donne che non ce l’hanno fatta’. Carla Cucchiarelli è una giornalista e scrittrice romana impegnata sulle tematiche sociali e i diritti delle donne. Tra le sue pubblicazioni ‘Il Telefono Rosa - Una storia lunga trent’anni’ (Castelvecchi, 2019) e ‘Così parlò la Gioconda’ da cui è stato tratto anche lo spettacolo teatrale ‘Monna Lisa Unplugged’. Con ‘Ti racconto Nannarella’ ha vinto il premio letterario ‘Città di Ladispoli’ 2023