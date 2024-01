Donna muore investita sui binari, stop ai treni sulla Genova-La Spezia

La Spezia, 10 gennaio 2024 – La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 18,15 per accertamenti dell'autorità giudiziaria sulla linea Genova-La Spezia a seguito dell'investimento mortale di una persona tra Lavagna e Sestri Levante.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

La vittima è una donna, investita dal treno regionale 12417 Savona-Sestri Levante nella stazione ferroviaria di Cavi di Lavagna. La circolazione dei treni in Liguria in entrambe le direzioni è bloccata in attesa dell'intervento delle squadre di recupero del corpo. I Carabinieri e la Polfer sono impegnati a identificare la vittima e capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.