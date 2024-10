"Investimenti a scuola. E portare idee chiare"

Si definisce "uomo di centro, che non giudica nessuno". Gianluca Zazzi, si affaccia per la prima volta al mondo della politica a 57 anni, portando nella squadra di Alternativa Popolare la sua lunghissima esperienza di psicologo dello sport, criminologo e insegnante nelle scuole del territorio".

Perchè la scelta di candidarsi?

"Questa decisione nasce dal desiderio di mettere le mie competenze professionali al servizio della comunità. E’ la mia prima volta in politica. Ho scelto Alternativa Popolare perchè ci vedo una politica di centro, come lo sono io, che punta a uno sviluppo sociale ed economico"

I temi da sensibilizzare?

"In primis sanità e benessere psicologico, quindi è necessario rafforzare la rete di assistenza per curare i disturbi psicologici e da stress lavorativo, con cui un po’ devono fare i conti dopo la pandemia Covid".

Che progetti ha in mente per il territorio?

"Investire in un sistema educativo che promuova la salute dei giovani. Ad esempio nelle scuola bisogna sviluppare l’uso della realtà virtuale (in cui sono specializzato): un giovane può studiare la storia dell’Egitto trovandosi all’interno di una Piramide, calato nel periodo. In tal senso i soldi del Pnrr ci sono, ma i nostri politici non hanno lungimiranza. Altro tema importante è la sicurezza, un’immigrazione nel rispetto delle regole"

Che campagna elettorale sta impostando?

"Ho fatto dei volantini, ho chiamato gli amici: l’importante è far parlare il cuore, le idee, non i bla bla a memoria che si sentono troppo spesso dai politici".

Claudio Masseglia