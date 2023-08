Intoppo nei lavori al Picco Problema alle fondamenta e modifiche al progetto

Con ogni probabilità lo Spezia tornerà a giocare al ‘Picco’ il prossimo 7 ottobre in occasione del derby contro il Pisa. Dalla sede di via Melara trapela fiducia sulla data di rientro delle Aquile nel ‘catino’ di viale Fieschi, pur a fronte di qualche intoppo verificatosi in corso d’opera che farà slittare il completamento dei lavori nella loro completezza di qualche settimana, rispetto alle tempistiche annunciate nella conferenza stampa a Villa Marigola. Le speranze di un anticipo della consegna della nuova tribuna e dell’area hospitality sono andate deluse a causa delle difficoltà intercorse nello svolgimento dell’edificazione delle strutture. Nel corso degli scavi sono, infatti, emersi problemi riguardanti le fondamenta che hanno obbligato ad una rivisitazione del progetto originario, con qualche piccola variazione. A riguardo lo Spezia Calcio ha presentato un’istanza al Comune della Spezia "per l’attivazione della Conferenza di Servizi Decisoria relativa alla viariante al progetto di ammodernamento e rifunzionalizzazione dello stadio Alberto Picco". Una variante significativa ma non sostanziale sulla quale gli enti competenti dovranno rilasciare il nulla osta necessario.

All’uopo gli stessi enti dovranno richiedere le integrazioni documentali non già in loro possesso entro il prossimo 2 settembre e entro il 18 settembre dovranno porre in essere le determinazioni oggetto della Conferenza. Le varianti in oggetto, rassicurano dal sodalizio bianco, non comporteranno ritardi circa il ritorno al ‘Picco’ della formazione di mister Alvini traguardato entro i primi di ottobre. Sperando, ovviamente, non vi siano altri intoppi in corso d’opera e le condizioni meteo siano clementi. Non tutte le opere oggetto della ristrutturazione saranno completate per gli inizi di ottobre, ma solo quelle ritenute indispensabili dalla Lega di Serie B per disputare regolarmente la partita, nel rispetto dei criteri infrastrutturali e sicurezza. In sintesi la tribuna, nei suoi elementi essenziali, dovrebbe essere consegnata nei termini stabiliti, mentre per le altre opere complementari, come ad esempio l’area hospitality e la sala stampa si continuerà a lavorare al loro completamento nelle settimane successive. Dal 7 al 28 ottobre, giorno in cui le Aquile sfideranno tra le mura amiche il Cosenza, si cercherà di terminare l’intera opera.

Fabio Bernardini