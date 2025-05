Intitolata a Perioli l’area verde del Termo

Arcola ricorda un suo eroe, Coriolano Perioli, storico presidente dello Spezia del 1944, esattamente a 80 anni dalla sua morte come deportato politico nel campo di concentramento di Gusen Mauthausen il 30 aprile 1945. La proposta del vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena, approvata a inizio anno dalla giunta, è diventata realtà pochi giorni fa con l’intitolazione a Perioli del parco del Termo in Via delle Ville, con interventi pubblici delle istituzioni, Aned, Anpi, Spezia Calcio e Dario Perioli group e si unisce al premio agli sportivi organizzato ogni anno con la partecipazione di stelle dello sport.

Presenti alla cerimonia organizzata dal Comune il responsabile del settore giovanile Giuseppe Vecchio, che ha preso parte al ricordo all’intitolazione dell’area verde, poco distante dalla sede del Club di Via Melara e una delegazione dei vigili del fuoco della Spezia con la storica e indimenticabile coppa vinta dalla squadra di Barbieri all’Arena di Milano nel 1944. Per l’occasione è stato scoperto anche il gigantesco murales realizzato dall’artista Domenico Nocerino sulla storia di Coriolano Perioli. Di Perioli venne realizzata anche la figurina solidale Celebrative Sticker #61 dedicata alla sua memoria.