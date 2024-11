"Interventi sull’incrocio della Ripa in attesa della rotatoria"

"Si sta perdendo troppo tempo e intanto continuano gli incidenti, Anas deve ascoltare le nostre ragioni". Nel mirino del comitato La Ripa è finito ancora una volta l’incrocio di Bottagna, tristemente inserito nell’elenco dei più incidentati della nostra provincia. La costruzione della rotatoria dovrebbe risolvere tutti i problemi. Ma nel frattempo? I referenti del gruppo di cittadini, Luciano Hermida ne è il fondatore, chiedono un incontro urgente con Anas.

"Siamo ormai a metà novembre – spiega Hermida – la costruzione della rotatoria è stata spostata di mesi in mesi, fino al 2025. Gli accordi presi il 29 agosto con l’ingegnere di Anas in videoconferenza, ci sembravano chiari almeno sul rifacimento della segnaletica orizzontale. Ancora oggi ci troviamo con un incrocio che tutto ha, meno che sapere dove è una precedenza". La cattiva guida di molti automobilisti non aiuta lo scorrimento del traffico, a questo si aggiunge una segnaletica dubbia.

"In molti guidano senza cognizione di causa e con distrazione, se così li vogliamo chiamare, ma un minimo di visibilità su come sono le carreggiate, e le precedenze andrebbero rese più visibili". Hermida con i collaboratori Federica Chiappini e Alessandra Cacciavillani, chiede un intervento repentino.

"Visto che erano già in zona per lo sfalcio, potevano come promesso a suo tempo, ripristinare la segnaletica. La riposta " poi faremo" non è una data, è solo un modo per prendere tempo, intanto i disagi per chi non conosce il tratto di strada, crea problemi su quale carreggiata immettersi. Occorre dunque conviocare un incontro al più presto con Anas per stabilire almeno le tempistiche di ciò che avevano promesso, perchè non si può certamente aspettare il momento della costruzione della rotatoria. Bisogna agire molto prima"