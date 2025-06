’Il paese perfetto’. La Riccobaldi domani al Dialma

Dopo il successo del ‘Processo della Vergogna’, che accendeva una luce sul primo processo per stupro in Italia – che andò sold out al Teatro degli Impavidi di Sarzana e al Teatro Civico della Spezia – arriva al Dialma Ruggiero di Fossitermi, domani sera alle 21.30, ‘Il paese perfetto’, la nuova opera di Maurizia Riccobaldi, regista che ci ha abituato a un teatro impegnato dai risvolti sociali e che, in questo caso, affronta un tema importante come la nascita della democrazia. La vicenda si svolge in un paese immaginario oppresso da un usurpatore, dove grazie all’opera di convincimento da parte di una vecchia perseguitata (interpretata dalla stessa regista) si sviluppa nella popolazione la consapevolezza della necessità della emancipazione e della ribellione: spinto da una ferma volontà questo popolo riuscirà a ristabilire la pace, la libertà e la giustizia, creando un nuovo mondo. "Il sogno di un paese perfetto è la storia di un luogo di fantasia in un tempo immaginario – spiega Riccobaldi – , che troverà riscontri nella nostra storia e che si materializzerà sul palcoscenico di un teatro. Sarà la lotta per la libertà e per la dignità umana a permettere che l’usurpatore ne esca sconfitto. Ma la tirannia e la prepotenza sono insidie nascoste e pronte a riaffacciarsi nelle vite di ignari e onesti cittadini. Come scongiurare questo pericolo? I personaggi di questa storia troveranno risorse molto più potenti e durature, affacciandosi al diritto umano e alla giustizia di una nuova nazione". Sul palcoscenico salirà la compagnia dei Semplici Sognattori composta da Anna Di Mauro, Antonella Tofani, Cinzia Malegni, Ilaria Cantini, Lorenzo Morra, Lorenzo Sansica, Nives Rabà, Roberto Benvenuto, Alessandro La Rosa, Lello Accardo, Maurizio D’Angelo e Rosa Violani.

Marco Magi