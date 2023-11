"Interpellanza per Interventi a Tramonti: Montefiori Chiede Risorse Certe"

Un’interpellanza per sollecitare il Comune a realizzare interventi che scongiurino il dissesto a Tramonti. A presentarla, il consigliere dem Andrea Montefiori. "Da tempo chiediamo investimenti certi per la messa in sicurezza dell’area, senza risposte esaustive da parte dell’amministrazione. Molti luoghi del versante sono ormai difficilmente raggiungibili per i danni provocati dagli eventi metereologici , accentuati dall’assenza di interventi significativi e risolutivi da parte della giunta Peracchini. Nel bilancio 2023 erano previsti esigui investimenti, e nella prossima variazione di bilancio gli investimenti su Tramonti rimangono incerti o vengono eliminati. Servono risorse certe".