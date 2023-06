Integrazione, diritti e cultura Nuova associazione stranieri

E’ nata alla Spezia la Federazione associazioni straniere (Fas), con sede in via Crispi 103. La presentazione si è tenuta nel salone dell’associazione albanese in via dei Pioppi 10, alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e delle consigliere comunali Mirian Rodriguez Mercedes e Gabriella Crovara. Hanno fatto gli onori di casa il presidente della Fas Juljan Topcija (presidente dell’associazione albanese “At Gjergj Fishta”) ed i componenti del consiglio direttivo il vicepresidente avvocato Gabriele Dallara (presidente dell’associazione italo-ucraina “Heroiam slava”), il sostituto vicepresidente Aurora Balinte (presidente dell’associazione “Amici della Romania”), il segretario Sony Akhi (delegata del presidente dell’associazione bengalese “Bangladesh Association La Spezia”), il tesoriere Nataniel Gomerez Mendoza (presidente dell’associazione dominicana “Associazione di padri e madri La Spezia”), Eury Munez (vicepresidente dell’associazione dominicana “Associazione di padri e madri La Spezia”), Ricardo Antonio Zorrilla Liriano (presidente dell’associazione dominicana “Deportiva Dominicanos a La Spezia”). Erano presenti anche i presidenti di varie altre associazioni: brasiliana, marocchina e senegalese. Tutti hanno preso la parola e manifestato il proprio interesse a collaborare per la buona riuscita della Federazione. E poi una piccola rappresentanza di ciascuna delle varie comunità straniere alla Spezia, con cui il sindaco si è intrattenuto simpaticamente prestandosi alle foto di rito. Nel suo discorso Peracchini ha sottolineato la vicinanza alle varie comunità straniere della città della Spezia, ribadendo l’intento dell’amministrazione di migliorare sempre l’integrazione e la conoscenza reciproca nel rispetto delle regole.

La Fas nasce dall’esigenza di unire specificamente le associazioni “straniere”. In realtà le associazioni che compongono la Fas sono costituite in Italia e mirate alla tutela ed all’unione dei cittadini stranieri delle varie nazionalità. Fas. in poche parole è un’associazione di associazioni. Non ne possono far parte quindi singoli cittadini o anche comunità straniere che non siano costituite in associazioni.

Gli scopi dell’associazione mirano ad una sempre maggiore integrazione dei cittadini stranieri, ad una tutela dei loro diritti, allo scambio culturale, alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto reciproco.