Innalzato in 55 giorni ed emblema di un modello di città

Fu innalzata in soli 55 giorni, erano gli anni ‘60, e forse allora pochi pensavano che quel camino alto 220 metri - il diametro è di 16 metri alla base e 8,5 metri alla sommità, le pareti spesse appena 92 cm nella parte inferiore, 20 cm in vetta - sarebbe diventato per Spezia una sorta di ’monumento’. Niente di storico, per carità, ma certo il simbolo – nel bene e nel male – di una città ancora impegnata nella ricostruzione post bellica e alla ricerca di un modello di sviluppo. Caratteristiche tecniche a parte, di certo quella ciminiera ha finito per diventare l’emblema di un’industria più attenta alla produzione che all’ambiente e di cui, secondo la lettura data da Pierluigi Peracchini, oggi la città avrebbe fretta di sbarazzarsi. In una recente intervista a La Nazione il sindaco ha sottolineato: "Entro il terzo trimestre del 2025 sarà demolita: ci hanno chiesto se volessimo mantenerla, magari per farne un’attrazione, ma abbiamo rifiutato. Fa parte di una storia che non c’è più, e rappresenta una ferita per chi ha subito inquinamento e problemi di salute".

F.A.