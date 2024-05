Inizio lavori per la messa in sicurezza del ponte di Borseda: nuova viabilità in arrivo per Calice al Cornoviglio

Inizierà domani il cantiere per la messa in sicurezza del ponte di Borseda, sulla sp8. La Provincia, che ha ripreso dal Comune la gestione dell’infrastruttura, e lunedì inizierà le prime opere in vista dell’inizio dei lavori veri e propri. L’opera, finanziata dalla Regione con 950mila euro, garantirà anche una rapida soluzione viaria alternativa dopo la chiusura della provinciale a Ferdana a causa di una maxi frana: una volta realizzati gli interventi necessari a garantire, con limitazioni di carico, il transito sul ponte, sarà attivato un senso alternato che consentirà un collegamento diretto e un tragitto breve per raggiungere Calice al Cornoviglio passando da Veppo e da Rocchetta Vara, molto più comodo e breve rispetto alla strada che transita da Casoni. I lavori per la messa in sicurezza del ponte dureranno 12 mesi. Nel frattempo, Provincia, Comune e Atc stanno definendo la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico con l’attivazione di una linea diretta Spezia-Calice al Cornoviglio, partendo dal percorso di quella attiva prima della frana, questo in modo da poter sfruttare pienamente le strade percorribili ed in particolare la strada tra Rocchetta Vara e Brugnato passando per Veppo-Borseda-Villagrossa.