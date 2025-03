Iniziati a Levanto i lavori di sistemazione del parco pubblico

Con l’installazione di un’altalena e uno scivolo nuovi hanno preso il via lunedì i lavori di ristrutturazione dell’area giochi per i bimbi all’interno dei giardini pubblici di piazza Staglieno a Levanto. L’intervento, del costo di 80mila euro, prevede la sostituzione degli elementi più vecchi e il ripristino di quelli che sono ancora in buone condizioni e attraverso un’operazione di restauro possono rimanere in piena efficienza. Al termine dell’installazione dei giochi, il pavimento dell’area verrà ricostruito in materiale plastico-gommoso. L’area dedicata ai bimbi più piccoli sarà circondata da una recinzione in materiale plastico, per permettere ai genitori di esercitare un più agevole controllo dei figli impegnati nelle varie attività ludiche. La fine dei lavori è prevista a metà mese.