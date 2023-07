Ingegneri, tecnici e carrozzieri

Le ultime proposte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Per informazioni e candidature visitare il sito https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 INGEGNERE STRUTTURISTA Azienda per ampliamento organico si ricerca la figura di ingegnere strutturista. Richiesta laurea specifica ed esperienza minima di 1 anno nel ruolo, possesso patente B. Contratto a tempo determinato. Zona La Spezia. Offerta 48077 2

TECNICI DI ANALISI Laboratorio di ingegneria specializzato in analisi su materiali compositi ricerca 2 tecnici per analisi non distruttive su manufatti in materiali compositi. Richiesti possesso di diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico scientifico tale da garantire una buona formazione di base in ambito tecnico scientifico, buon utilizzo del computer e del pacchetto office. Subito dopo l’assunzione è previsto un periodo iniziale di 69 mesi di formazione nelle Marche, Età massima 29 anni. Si offre contratto di apprendistato professionalizzante. Offerta 48072 1

TAPPEZZIERE All’interno di tappezzeria la risorsa dovrà disfare, imbottire, rivestire divani, poltrone, testiere di letti, provvedere al montaggio di bastoni e altre strutture per tendaggi, ffettuare le necessarie misurazioni. Richiesta esperienza nelle mansioni. Si offre tempo indeterminato part time con orario dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì. Zona La Spezia. Offerta 48069 1

CARROZZIERE Si ricerca per conto di azienda del settore un carrozziere tuttofare con preferibile ma non indispensabile esperienza. Si valuta assunzione tramite diverse forme contrattuali (tempo determinato, tempo indeterminato, apprendistato, a chiamata). Orario di lavoro 8-12 e 14-18. Zona Sarzana. Offerta 48061.