Influenza? No grazie. Partita la vaccinazione: "Importante soprattutto per bambini e anziani"

Il 16 ottobre, in tutta la Liguria, ha preso il via la campagna per la vaccinazione antinfluenzale. L’obiettivo, come ogni anno, è quello di tutelare la salute in particolar modo di quelle persone che si trovino in almeno una delle condizioni di rischio, individuate dalla Circolare Ministeriale 12781 dell’aprile scorso. Ma anche di tutti quei soggetti che, a causa dell’età (più di 60 anni e bambini tra 6 mesi e 6 anni) o di particolari patologie, come malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio o patologie dell’apparato cardio-circolatorio, diabete mellito, tumori, insufficienza renale, per citarne alcune, possano essere maggiormente a rischio nel contrarre complicanze dovute all’influenza. La vaccinazione è fortemente raccomandata anche alle donne in gravidanza, a tutto il personale sanitario, alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, nonché ai familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze. È possibile visionare l’elenco completo sul sito di Regione Liguria. Per tutte queste categorie la somministrazione del vaccino è gratuita. Anche quest’anno, sarà possibile prenotare la propria dose di vaccino e vaccinarsi, negli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica di Asl5 ma anche in quelli dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e nelle farmacie che hanno fornito la propria adesione. La prenotazione può avvenire anche on line su www.prenotovaccino.regione.liguria.it. Coloro che non rientrano nelle categorie esenti dal pagamento, hanno comunque la possibilità di prenotare e ricevere il vaccino, non gratuitamente, ma previo pagamento della prestazione. Assieme alla vaccinazione antinfluenzale è possibile contemporaneamente vaccinarsi nella stessa seduta, anche contro il Covid19, virus per il quale non bisogna mai abbassare la guardia. Da lunedì 16 ottobre sono già iniziate le vaccinazioni Covid dedicate agli immunocompromessi, mentre dal 23 ottobre prenderanno il via quelle per gli ultraottantenni e per il personale sanitario. È possibile prenotarsi tramite CUP, farmacie, medici di medicina generale e attraverso il sito www.prenotovaccino.regione.liguria.it.

"Occorre - sottolinea la dottoressa Francesca Torracca, Direttrice della SC Igiene e Sanità Pubblica di Asl 5- mantenere un’attenzione come c’è stata negli scorsi anni sul covid. Per questo raccomandiamo la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid. E’ molto importante vaccinarsi per entrambi, perché possono avere degli effetti concomitanti e peggiorare condizioni cliniche preesistenti nel paziente. Dal 23 ottobre sarà possibile vaccinarsi per il Covid anche in farmacia. Fino a quel momento sarà possibile farlo all’ospedale S.Andrea e nelle sedi Asl dalla piattaforma ’prenoto vaccino’".

Maria Cristina Sabatini